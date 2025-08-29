Первая ракетка мира и четырехкратный победитель турниров серии Grand Slam Янник Синнер заявил, что не ставит целью защиту своего чемпионского статуса на мейджоре в Нью-Йорке, а имеет другие планы.

"Всегда говорю, что я не защищаю титул, а всегда охочусь за новым. На каждом турнире все начинается с нуля в первом круге, и если ты играешь плохо, то вылетаешь.

Я стремлюсь к трофеям и хорошим результатам. Конечно, я знаю, как много поставлено на карту на этом турнире, и в конце года, но, с другой стороны, я стараюсь играть как можно лучше. А потом посмотрим, что получится, а остальное я контролировать не могу", – рассказал Синнер на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Янник Синнер на Открытом чемпионате США уже вышел в 1/16 финала, переиграв поочередно представителя Чехии Вита Копрживу (6:1, 6:1, 6:2) и Алексея Попырина из Австралии (6:3, 6:2, 6:2).

