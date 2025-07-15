Синнер стал победителем нынешнего Уимблдона, одолев в финале испанца Карлоса Алькараса. За победу на мэйджоре итальянец получил 2000 очков и закрепился на первом месте мирового зачета ATP.

Синнер с камбэком уверенно одолел Алькараса и стал чемпионом Уимблдона – обошлись без эпической битвы

До Синнера 12 тысяч очков в рейтинге ATP набирали только теннисисты "Большой четверки": Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей, сообщает Opta.

Стоит отметить, что итальянский теннисист набрал такое большое количество очков несмотря на то, что пропустил три месяца из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Как известно, в 2024 году в организме Янника обнаружили запрещенный клостебол.

Синнер также получал две тысячи очков за победу на Australian Open в этом сезоне, а также 1300 баллов за выход в финал Ролан Гаррос, где он уступил Карлосу Алькарасу. В течение года итальянец также выиграл Мастерсы в Цинциннати, Шанхае и впервые в карьере победил на Итоговом турнире ATP.

5 - Since the inaugural ATP Tour season in 1990, Jannik Sinner is now just the fifth ATP #1 to crack 12,000 rankings points along with Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic and Andy Murray. Undisputed.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/FcKQdzXunS — OptaAce (@OptaAce) July 14, 2025

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