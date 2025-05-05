"Относительно турнира в Риме, должен сказать, что у меня невысокие ожидания от него. Я очень долго не выступал и не имею никакого представления о том, как я буду играть.

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Моей целью будет Париж. Я сыграю здесь не для того, чтобы кого-то победить, а чтобы попробовать пройти первый раунд, а дальше увидим, что может произойти. Тяжело начинать новый турнир и возвращаться к ритму. Но я спокоен, физически и психологически готов, хорошо отдохнул, что также должно принести результат в конце сезона", – цитирует Синнера Daily Express.

Напомним, в понедельник, 5 мая, официально завершилось трехмесячное отстранение 23-летнего итальянца. Официально о дисквалификации Синнера стало известно в середине февраля по решению Всемирного антидопингового агентства. Он был отстранен по соглашению с WADA на период с 9 февраля до 4 мая из-за двух положительных проб на клостебол, которые он сдал в марте 2024 года.

К слову, турнир в Риме пройдет с 6 по 18 мая.

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