Синнер определился с дальнейшим участием на Уимблдоне – первая ракетка мира травмировался в провальном матче с Димитровым
Даррен Кэхилл, тренер Янника Синнера, прокомментировал травму локтя итальянца перед матчем 1/4 финала английского турнира.
"Мы тренировались в помещении и перебрасывали Яннику мяч в течение 20-30 минут, чтобы он почувствовал его.
Синнер может сняться с Уимблдона – известна причина слабого выступления итальянца против Димитрова
Его форхенд потерял около 10 км/ч в скорости. Синнер будет в порядке, было классно снова выйти на корт, а для него просто невозможно взять выходной", – цитирует Кэхилла Quindici Zero.
Напомним, в матче 4-го раунда Синнер уступал Григору Димитрову со счетом 0:2, однако в третьем сете болгарин был вынужден сняться из-за повреждения грудной мышцы. В свою очередь Янник получил травму локтя еще на старте поединка и рисковал завершить выступления на нынешнем Уимблдоне.
Поединок итальянца за выход в полуфинал против американца Бена Шелтона должен состояться в среду, 9 июля, в 16:30 по киевскому времени.