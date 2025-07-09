"Мы тренировались в помещении и перебрасывали Яннику мяч в течение 20-30 минут, чтобы он почувствовал его.

Синнер может сняться с Уимблдона – известна причина слабого выступления итальянца против Димитрова

Его форхенд потерял около 10 км/ч в скорости. Синнер будет в порядке, было классно снова выйти на корт, а для него просто невозможно взять выходной", – цитирует Кэхилла Quindici Zero.

Напомним, в матче 4-го раунда Синнер уступал Григору Димитрову со счетом 0:2, однако в третьем сете болгарин был вынужден сняться из-за повреждения грудной мышцы. В свою очередь Янник получил травму локтя еще на старте поединка и рисковал завершить выступления на нынешнем Уимблдоне.

Поединок итальянца за выход в полуфинал против американца Бена Шелтона должен состояться в среду, 9 июля, в 16:30 по киевскому времени.