Янник Синнер встретился с Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона. Результат встречи и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/2 финала

Янник Синнер (Италия, ATP № 1) – Новак Джокович (Сербия, ATP № 6) – 3:0 (6:3, 6:3, 6:4)

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Первая ракетка мира Янник Синнер в полуфинале Уимблдона сошелся с легендарным Новаком Джоковичем. После равного старта игры итальянец сумел сделать два брейка на подачах серба и забрать дебютный сет со счетом 6:3.

Во второй партии разница в возрасте между теннисистами сильно давала о себе знать. 38-летний Джокович пытался делать ставку на свою мощную подачу, но 23-летний Синнер удачно отбивался и благодаря молодости забирал даже самые тяжелые розыгрыши – снова 6:3.

После второго сета Джокович даже взял медицинский тайм-аут – старая травма напомнила о себе. Но Новак решил не сдаваться и бороться до конца. Небольшой перерыв помог сербу – он стартовал в третьей партии с победной подачи и первого для себя брейка. Лишь после того, как на табло засветился счет 0:3 по геймам, Синнер проснулся и начал отыгрываться. В конце концов итальянец оформил третью победу в сетах и игре в целом – 6:4.

В финале на Синнера ждет Карлос Алькарас, который совсем недавно победил Янника на Ролан Гаррос в легендарном матче, который длился почти 6 часов.

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