US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала

Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Вит Копржива (Чехия, АТР № 89) – 6:1, 6:1, 6:2

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – Эмильяна Аранго (Колумбия, WTA № 84) – 6:1, 6:2

Первая ракетка мира Янник Синнер прошелся катком по чеху Виту Копрживе, который занимает 89-е место в рейтинге. Итальянец уничтожил соперника в трех сетах, отдав ему лишь четыре гейма.

Синнер, который является действующим чемпионом US Open, одержал победу за 1 час 40 минут и выиграл впервые после поражения в финале Мастерса в Цинциннати от Карлоса Алькараса, когда снялся с матча при счете 0:5 в первом сете.

22-match winning streak at hardcourt Grand Slams ?



Jannik Sinner sees off Kopriva 6-1 6-1 6-2 in US Open R1. pic.twitter.com/1FtfI655SU — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Экс-первый номер женского мирового рейтинга Ига Свентек стала автором феерической победы на старте Открытого чемпионата США над Эмильяной Аранго – 6:1, 6:2. Представительница Польши победила за 61 минуту.

Свентек, которая является чемпионкой US Open-2022, одержала 65-ю подряд победу в первых поединках на турнирах серии Grand Slam. По этому показателю она превзошла историческое достижение легендарной Моники Селеш.

2022 champion Iga Swiatek is off to a flyer at the 2025 US Open! pic.twitter.com/3E3c1JQDpS — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

