Синнер на US Open вспомнил вкус побед и начал защиту титула – Свентек устроила феерию и уничтожила рекорд легенды
Янник Синнер и Ига Свентек стали участниками второго раунда Открытого чемпионата США.
US Open-2025, хард, мужчины, 1/64 финала
Янник Синнер (Италия, АТР № 1) – Вит Копржива (Чехия, АТР № 89) – 6:1, 6:1, 6:2
US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала
Ига Свентек (Польша, WTA № 2) – Эмильяна Аранго (Колумбия, WTA № 84) – 6:1, 6:2
Алькарас оформил быструю победу над Синнером в финале Мастерса в Цинциннати – первая ракетка мира не смог закончить игру
Первая ракетка мира Янник Синнер прошелся катком по чеху Виту Копрживе, который занимает 89-е место в рейтинге. Итальянец уничтожил соперника в трех сетах, отдав ему лишь четыре гейма.
Синнер, который является действующим чемпионом US Open, одержал победу за 1 час 40 минут и выиграл впервые после поражения в финале Мастерса в Цинциннати от Карлоса Алькараса, когда снялся с матча при счете 0:5 в первом сете.
Ранее во второй круг американского мейджора вышел и Алькарас – обыграл Райлли Опелку (АТР № 67) из США в трех сетах (4:6, 5:7, 4:6).
Экс-первый номер женского мирового рейтинга Ига Свентек стала автором феерической победы на старте Открытого чемпионата США над Эмильяной Аранго – 6:1, 6:2. Представительница Польши победила за 61 минуту.
Свентек, которая является чемпионкой US Open-2022, одержала 65-ю подряд победу в первых поединках на турнирах серии Grand Slam. По этому показателю она превзошла историческое достижение легендарной Моники Селеш.
