Итальянский теннисист Янник Синнер, который является действующим чемпионом US Open, в воскресенье, 7 сентября, в финале Открытого чемпионата США встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Синнер и Алькарас установили достижение, которое почти невозможно будет превзойти

Этот финал станет для Синнера пятым подряд на турнирах серии Grand Slam. 24-летний Янник стал лишь четвертым в истории после Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафы Надаля, которому удалась такая серия. Ко всему, итальянец стал самым молодым теннисистом из этой четверки.

Синнер сыграет в четвертом финале мейджора в 2025 году. Ранее только трое – Род Лейвер, Роджер Федерер и Новак Джокович – имели четыре грандфинала за один календарный год.

Янник обладает четвертой лучшей серией по количеству финалов на турнирах Grand Slam.

Роджер Федерер – 10 (Уимблдон-2005 – US Open 2007)

Роджер Федерер – 8 (Ролан Гаррос 2008 – Australian Open 2010)

Новак Джокович – 6 (Australian Open 2015 – Ролан Гаррос 2016)

Рафа Надаль – 5 (Ролан Гаррос 2011 – Ролан Гаррос 2012)

Новак Джокович – 5 (Ролан Гаррос 2020 – US Open 2021)

Янник Синнер – 5 (US Open 2024 – US Open 2025)

