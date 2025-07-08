Первая ракетка мира может не сыграть четвертьфинальный матч Уимблдона против Бена Шелтона. Еще в начале матча против Григора Димитрова, Синнер получил травму локтя. Во вторник теннисист проведет медицинское обследование для определения степени повреждения.

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"Завтра мы проверим это с помощью МРТ, чтобы увидеть, есть ли что-то серьезное, а затем попробуем это исправить.

Это произошло очень рано в матче, в первом гейме. Там было довольно неудачное падение. Я просмотрел несколько видео, и оно не казалось слишком серьезным, но я все равно довольно сильно это чувствовал, особенно во время подачи и форхенда. Завтра проверим, как оно, а потом увидим, – приводит слова Синнера Маrса.

Напомним, в 1/8 финала Уимблдона Янник Синнер уступал Грегору Димитрову – 3:6; 5:7; 2:2, однако итальянец прошел дальше благодаря травме болгарина. В четвертьфинале Янник должен встретиться с американцем Беном Шелтоном. Поединок запланирован на 9 июля.

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