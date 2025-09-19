Итальянский теннисист Янник Синнер и теннисистка из Польши Ига Свентек стали жертвами военного кибершпионажа, утверждает AS.

Согласно данным расследования Hunterbrook Media и журналиста Пабло Торре, Синнер и Свентек могли неосознанно передавать данные своих мозговых волн. Происходило это тогда, когда они использовали повязки FocusCalm, произведенные в Китае. Эти устройства используются многими как наушники для тренировки ума и концентрации.

Как оказалось, производитель повязок FocusCalm, компания BrainCo, связана с китайским правительством. Сообщается, что в результате под угрозой утечки оказались данные не только теннисистов Синнера и Свьонтек, а и других мировых звезд спорта – в частности, автогонщика Шарля Леклера, американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин и футболистов английского клуба Манчестер Сити.

