Янник Синнер и Новак Джокович в четвертьфинале обыграли Бена Шелтона и Флавио Коболли соответственно.

Первый номер мирового рейтинга Синнер, выйдя в полуфинал лондонского мейджора, на четвертом подряд турнире серии Grand Slam достиг этой стадии. Он стал самым молодым в истории автором такого достижения после 22-кратного чемпиона турниров Grand Slam Рафаэля Надаля.

Синнер ворвался в полуфинал Уимблдона, не заметив соперника – дальше его ждет земляк или Джокович

Легендарный испанец выходил в полуфиналы мейджоров с Australian Open-2008 по Australian Open-2009.

Джокович, переиграв Коболли, в 14-й раз в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. По этому показателю он превзошел 20-кратного чемпиона мейджоров Роджера Федерера (13). Помимо этого, серб установил рекорд в истории Открытой эры по количеству полуфиналов на турнирах Grand Slam (52).

Джокович стал последним участником 1/2 финала Уимблдона – серб не дал состояться итальянскому полуфиналу