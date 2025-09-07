Уже сегодня, 7 сентября, в 21:00, в финале US Open-2025 встретятся Янник Синнер и Карлос Алькарас. Этот поединок станет историческим, ведь это впервые, когда двое теннисистов будут разыгрывать титул одиночного разряда на трех мэйджорах в одном сезоне, сообщает Opta.

"Это очень особенный день и снова удивительный финал. Посмотрим, что будет дальше. Я чувствую, что наше соперничество началось здесь, сыграв удивительный матч. Сейчас мы два разных игрока, с разной уверенностью. Мы много играли друг с другом, очень хорошо знаем друг друга.

Я люблю эти вызовы. Алькарас – тот, кто подталкивал меня к пределу возможностей, что замечательно, потому что тогда ты имеешь лучшую обратную связь, которую только можешь получить как игрок. В последнее время мы довольно часто встречались друг с другом, поэтому все немного меняется", – приводит слова Синнера Общественное.

"Для меня это замечательно. Это то, над чем я работаю: над стабильностью в матчах и в турнирах в течение года, чтобы в матче не было взлетов и падений, чтобы тот уровень, с которым начинаю игру, я смог поддержать до его завершения.

"Думаю, что мне удается делать это на турнире, чем я очень горжусь. Видимо, я просто взрослею, намного лучше познаю себя, что мне нужно на корте и вне его. То, что я делаю вне корта, думаю, очень помогает играть в свой лучший теннис. Думаю, что становлюсь лучше", – ответил на это Алькарас.

