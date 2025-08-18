Финал Мастерса в Цинциннати станет третьей встречей Янника Синнера и Карлоса Алькараса в борьбе за трофей в этом сезоне.

Янник Синнер и Карлос Алькарас стали лишь пятым дуэтом теннисистов в истории, который встретится трижды за сезон в финалах уровня ATP на трех разных покрытиях. Об этом сообщают аналитики Opta.

До этого лишь четырем тандемам в истории покорялось такое достижение:

Стефан Эдберг и Борис Беккер (1990);

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (2006);

Рафаэль Надаль и Новак Джокович (2011);

Роджер Федерер и Новак Джокович (2015).

Напомним, что Алькарас победил Синнера в драматическом финале Ролан Гаррос, а итальянец взял реванш у испанца на Уимблдоне.

