Синнер и Алькарас повторили исторический рекорд, присоединившись к элитной компании Надаля, Федерера и Джоковича
Финал Мастерса в Цинциннати станет третьей встречей Янника Синнера и Карлоса Алькараса в борьбе за трофей в этом сезоне.
Янник Синнер и Карлос Алькарас стали лишь пятым дуэтом теннисистов в истории, который встретится трижды за сезон в финалах уровня ATP на трех разных покрытиях. Об этом сообщают аналитики Opta.
До этого лишь четырем тандемам в истории покорялось такое достижение:
Стефан Эдберг и Борис Беккер (1990);
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль (2006);
Рафаэль Надаль и Новак Джокович (2011);
Роджер Федерер и Новак Джокович (2015).
Напомним, что Алькарас победил Синнера в драматическом финале Ролан Гаррос, а итальянец взял реванш у испанца на Уимблдоне.
