Первый номер мирового рейтинга Синнер и вторая ракетка планеты Алькарас главный приз Уимблдонского турнира разыграют в воскресенье, 13 июня. Впервые в истории два лучших теннисиста планеты (рейтинг АТР публикуется с 1973 года) встретятся в финале турнира серии Grand Slam в третий раз подряд в одном сезоне, информирует Opta.

Теннисистка украинского происхождения вышла в финал парного разряда Уимблдона – там ждет обидчица Свитолиной с россиянкой

Синнер и Алькарас, будучи лидерами рейтинга, как и сейчас, в 2025 году уже встречались в финале Ролан Гаррос. Его победителем стал Алькарас. Ранее же в финале Открытого чемпионата Австралии встречались Синнер и Александр Зверев из Германии, который на тот момент был вторым номером мирового реестра (встречу в трех сетах выиграл итальянец).

Напомним, что действующим чемпионом Уимблдона является Карлос Алькарас.

Украинки на Уимблдоне-2025: стоит грустить, но можно и похвалить