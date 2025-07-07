Уимблдон-2025, трава, мужчины, 1/8 финала

Бен Шелтон (США, ATP №10) – Лоренци Сонего (Италия, ATP №47) – 3:1 (3:6; 6:1; 7:6 (7:1 на тб); 7:5)

Янник Синнер (Италия, ATP №1) – Григор Димитров (Болгария, ATP №21) – победа Синнера из-за отказа соперника (3:6; 5:7; 2:2 – остановлено)

Бен Шелтон подтвердил статус ночного кошмара для Лоренци Сонего. Теннисисты в третий раз встречались в 2025 году – все матчи на мэйджорах. Ранее Шелтон выбил Сонего с Australian Open и Ролан Гаррос, а теперь остановил и на Уимблдоне. Начало встречи для итальянца было оптимистичным – Шелтон впервые отдал сет на этом турнире. Впрочем, следующие три партии были за 22-летним американцем, который шагает дальше.

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Стадию 1/8 финала у мужчин закрывали Синнер и Димитров. Первая ракетка мира был огромным фаворитом, но после двух сетов "горел" со счетом 0:2! В третьей партии развернулась настоящая драма. Димитров эффектным эйсом сравнял счет по геймам (2:2), однако сразу схватился за грудную мышцу, которую, по всей видимости, травмировал ранее. Несмотря на все усилия врачей, 34-летний болгарин не смог продолжить одну из лучших игр в своей жизни и со слезами на глазах попрощался с трибунами. Синнер явно был не рад такому выходу в четвертьфинал...

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Полный список пар 1/4 финала Уимблдона в мужском разряде:

Тейлор Фриц – Карен Хачанов

Кэмерон Норри – Карлос Алькарас

Янник Синнер – Бен Шелтон

Флавио Коболли – Новак Джокович