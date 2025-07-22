За несколько дней до старта турнира в Торонто начались массовые снятия участников. Янник Синнер (ATP №1), Карлас Алькарас (2), Джек Дрейпер (5) и Новак Джокович (6) пропустят престижный тысячник, информирует пресс-служба ATP.

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Большинство ссылаются на микротравмы или прямо говорят о желании отдохнуть. Звезд не убедил даже серьезный приз победителю – 1000 рейтинговых очков и более миллиона долларов вознаграждения.

Добавим, что основная сетка канадского Мастерса будет длиться с 6 по 12 августа. Мужчины будут играть в Торонто, а женщины в Монреале (города "меняются" каждый год).

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