Всадница из Швейцарии Сибилл Фогт была дисквалифицирована от соревнований из-за обнаруженного кокаина в ее организме.

Сибилл Фогт была дисквалифицирована на полгода, поскольку в ее организме был обнаружен кокаин, сообщает 20min.ch. Проба "B" также оказалась положительной. Сама спортсменка объяснила, что положительный результат теста стал якобы следствием полового акта, который был с лицом, которая употребляла кокаин. Допинг-тест был проведен уже на следующий день.

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Фогт при этом не отвергает собственную вину – неосторожность во время секса с лицом, которое употребляет запрещенные вещества. Признание швейцарки никак не повлияло на обвинительный приговор.

"Анализ биологического образца выявил наличие вещества, классифицированного как наркотическое, и его метаболитов. Это не отрицается и объясняется жокеем соображениями своей частной жизни. Всаднице, о которой идет речь, запрещено участвовать в гонках в течение шести месяцев", – говорится в решении.

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