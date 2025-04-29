Уход легендарного технического директора Ред Булла Эдриана Ньюи стал настоящим ударом для команды, считает Ральф Шумахер.

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Такое мнение бывший пилот Формулы-1 озвучил в интервью GP Blog.

"На мой взгляд, Пьер Ваше – это просто не Эдриан Ньюи. И поэтому Ред Буллу будет сложно исправить ситуацию. Хорнер построил эту команду вместе с доктором Марко. Он отвечал за ситуацию и не должен был допустить уход Ньюи. Когда считаешь, что все работает само по себе, а тебе больше не нужны ключевые фигуры, именно тогда все проблемы и начинаются. Я думаю, что Хорнер перегнул с собственными амбициями – и теперь попал в ловушку", – заявил Шумахер.

Напомним, что во время Гран-при Саудовской Аравии Ред Булл постоянно сталкивался с проблемами во время гонок. О проблемах с машиной активно сообщал звездный пилот команды Макс Ферстаппен. Также в коллективе "быков" была заметна напряженная атмосфера, а Ферстаппен даже начал задумываться о смене команды на фоне результатов.

В частности из-за этих всех проблем Ред Булл не смог финишировать первым на Гран-при. Ферстаппен, несмотря на все свои старания, пришел вторым после Оскара Пиастри из Макларена.

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