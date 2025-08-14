"Я еще до начала сезона говорил, что у Хэмилтона и Феррари может все пойти не так. Сейчас я вижу от Хэмилтона много драмы.

Льюис критиковал команду специалистов Феррари, спорил о машине, но это все никому не нужно.

Болид подходит Шарлю Леклеру, а Хэмилтону – нет. Возможно, он слишком стар, чтобы адаптироваться. Или он просто не может справиться. Но я не думаю, что он сдастся в течение сезона", – цитирует RacingNews365 Ральфа Шумахера, брата легендарного Михаэля Шумахера.

