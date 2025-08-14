Шумахер разнес Хэмилтона из-за критики Феррари: "Машина подходит Леклеру, а ему – нет"
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер недоволен поведением Льюиса Хэмилтона в текущем сезоне.
"Я еще до начала сезона говорил, что у Хэмилтона и Феррари может все пойти не так. Сейчас я вижу от Хэмилтона много драмы.
Льюис критиковал команду специалистов Феррари, спорил о машине, но это все никому не нужно.
Болид подходит Шарлю Леклеру, а Хэмилтону – нет. Возможно, он слишком стар, чтобы адаптироваться. Или он просто не может справиться. Но я не думаю, что он сдастся в течение сезона", – цитирует RacingNews365 Ральфа Шумахера, брата легендарного Михаэля Шумахера.
