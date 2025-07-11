“Это очень просто. Если он останется, то это будет не только на 2026 год. В таком случае Макс будет в команде еще надолго. Иначе он объявит об уходе из команды уже в этом году. Думаю, что это объявление будет после летних каникул.

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Всем вполне понятно, чего хочет Макс. Мерседес вскоре запускает новую машину в категории, поэтому... Сейчас мне кажется, что шансы на то, что он останется, не слишком высоки.

Думаю, после гонки в Великобритании до Ферстаппена дошло, что даже он больше не может спасти команду. Это действительно повлияло на него. После Сильверстоуна это было очевидно для меня. И как только ты чувствуешь, что уже не спасти сезон, от этого уже очень трудно оправиться", – цитирует Ральфа Шумахера Motorsport.

Добавим, что после увольнения Хорнера, с которым у Ферстаппена были плохие отношения, в Ред Булле теперь надеются, что Макс останется в команде.

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