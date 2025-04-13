Стюарт на своем шлеме решил собрать подписи всех чемпионов Формулы 1, которые дожили до наших дней. Эксклюзивный лот с фирменной тартановой лентой шотландца покажут на гран-при Бахрейна, а затем продадут на аукционе, информирует Daily Mail.

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Вырученные средства передадут на поддержку программы "Race Against Dementia" ("Гонка против деменции") – исследование анализа крови, разработанное Кембриджским университетом. Ожидается, что оно позволит выявить признаки лобно-височной деменции за десятилетия до ее развития. Именно эта болезнь постигла жену Стюарта – Хелен, с которой он в браке 53 года. "На днях она впервые даже не узнала меня. Хелен в другом мире", – с грустью констатировал трехкратный чемпион Формулы 1.

Свою подпись на шлеме оставил и Михаэль Шумахер. Немец, который более 11 лет находится в коме, "сделал это с помощью жены Коринны". Напомним, "Красный барон" не появлялся на публике с декабря 2013-го, когда получил серьезную травму мозга в результате несчастного случая на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.