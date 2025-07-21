Бостон и Атланта встретились в очередном поединке Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Летняя лига НБА

Бостон – Атланта – 101:80 (27:20, 21:19, 23:11, 30:30)

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Бостон выдал уверенную игру против Атланты и одержал убедительную победу с преимуществом в 21 пункт. Лишь в заключительной четверти поединка силы команд оказались равными – до этого три части матча Селтикс доминировали на паркете.

Украинец Максим Шульга отыграл в матче 14 минут 38 секунд. Он принес Бостону три очка (0/3 двухочковые, 1/2 трехочковые), совершил один подбор и два ассиста, сделал два перехвата и один блок-шот. Максим провел встречу без фолов и потерь мяча, его рейтинг эффективности составил "-1".

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