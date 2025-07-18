Бостон Селтикс встретился с Лос-Анджелес Лейкерс в матче Летней лиги НБА, а Портленд Трейл Блейзерс провел поединок против Хьюстон Рокетс. Результаты и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Летняя лига НБА, групповой турнир

Лейкерс – Бостон – 78:87 (26:21, 9:19, 20:25, 23:22)

Портленд – Хьюстон – 102:83 (21:16, 25:24, 21:25, 35:18)

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"Кельты" начали игру неуверенно – Лейкерс выиграли первую четверть. Впрочем, баскетболисты Бостона "минус 5" сумели перевоплотить в "плюс 5" к большому перерыву –- 40:35.

Далее бостонцы едва не потеряли преимущество, но быстро вернули себе инициативу и начали постепенно наращивать доминирование. По ходу заключительной четверти матча преимущество Селтикс достигало 15 очков, а финальная сирена зафиксировала их преимущество в девять пунктов – 87:78.

Украинец Максим Шульга провел на площадке в составе победителей 22 минуты 34 секунды. Он принес команде 4 очка, сделал три подбора и четыре передачи.

Портленд с Дмитрием Скапинцевым одержал комфортную победу над Хьюстоном с преимуществом в 19 очков (102:83), доминируя почти всю встречу.

Украинец принес Трейл Блейзерс пять очков, сделал четыре подбора, а на площадке провел 13 минут 25 секунд.

Бостон с Шульгой занял в итоговой таблице Летней лиги НБА девятую позицию, Портленд со Скапинцевым финишировал седьмым. Обе команды не попали в первую четверку, которая буду играть в плей-офф.

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