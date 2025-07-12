Бостон провел с Мемфисом стартовую встречу чемпионата Летней лиги НБА, который начался в Лас-Вегасе. Результат и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Летняя лига НБА, групповой турнир

Бостон – Мемфис – 92:78 (22:18, 27:18, 19:25, 24:17)

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Украинский баскетболист принял участие в победе Бостона над Мемфисом в стартовой игре предсезонного турнира клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

"Кельты" уверенно провели первую и вторую четверти игры, выиграв их. Как следствие, к большому перерыву они имели преимущество над соперниками в 13 очков – 49:36. Третья часть встречи осталась за "Гриззлис", но это не помогло им вернуться в игру. Заключительную четверть "Селтикс" снова выиграли и зафиксировали свою уверенную победу в поединке – 92:78.

Украинец Максим Шульга провел в матче на площадке 21 минуту 34 секунды. Он принес команде 5 очков, сделал три подбора и три передачи. Всего Шульга выполнил с игры четыре броска, два из которых оказались точными.

Бостон во втором матче турнира в ночь на 14 июля встретится с Нью-Йорком.

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