Международная федерация баскетбола (ФИБА) обновила список баскетболистов, на которых наложен трансферный бан. Туда попал и Максим Шульга.

Шульга доигрался в Бостон Селтикс – клуб пересмотрел контракт с украинцем

Украинский баскетболист лишь недавно перешел в Бостон Селтикс. Причины такого решения ФИБА пока что не разглашаются.

Санкции международной федерации баскетбола не распространяются на НБА, поэтому не повлияют на выступления Шульги за Бостон.

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