Бостон Селтикс в Instagram официально подтвердили номера игроков первой команды в сезоне 2025/26.

Одним из изменений стал номер Максима Шульги. Украинец после своего перехода в команду выбрал номер 29 и провел под ним несколько матчей, но теперь сменил его на число 44.

В новом сезоне 23-летний украинский баскетболист будет по большей части выступать за фарм Бостона в G-Лиге, но также имеет отличные шансы получить игровые минуты в основной команде в НБА.

