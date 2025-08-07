Бостон Селтикс на бумаге закрепили свое сотрудничество с Максимом Шульгой, хотя есть нюансы.

18-кратные чемпионы НБА официально подтвердили подписание двустороннего соглашения с 23-летним украинцем. В соответствии с политикой франшизы, условия контракта не разглашаются.

Шульга получил бан от ФИБА – известно, повлияет ли это на выступления украинца в НБА

Двусторонние соглашения предусматривают четкие ограничения. Шульга имеет право провести максимум 50 матчей за сезон НБА и заработать не более 636 435 долларов. Если Бостон захочет увеличить эти лимиты, то должен подписывать полноценный контракт. Вероятно, пока Шульгу больше видят в ростере Мэн Селтикс – фарм-клуба Бостона из лиги развития.

Напомним, украинец на драфте-2025 был выбран Орландо Мэджик под 57-м пиком, но заранее было договорено о его обмене к "кельтам". В Летней лиге НБА Макс провел пять матчей, в среднем набирал 5 очков и делал 3,8 ассиста.