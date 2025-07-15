Бостон Селтикс встретился с Майами Хит в матче Летней лиги НБА. Результат и отчет – читайте в этой новости "Футбол 24+".

Летняя лига НБА, групповой турнир

Майами – Бостон – 100:96 (27:18, 15:12, 29:23, 23:28)

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Хозяева имели серьезное преимущество в счете после двух четвертей, однако Бостон с большим отрывом выиграл третий период и вернулся в игру. Впрочем, Майами все же дожал соперника – 100:96. Украинский разыгрывающий Бостона Максим Шульга провел на паркете 25 минут, за это время игрок набрал шесть очков, сделал один подбор и восемь передач.

Добавим, что после трех сыгранных матчей Селтикс занимает 11 место из 30 команд лиги, команда одержала две победы и один раз проиграла. Свой следующий матч клуб Максима Шульги проведет в ночь на 18 июля против Лос-Анджелес Лейкерс.

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