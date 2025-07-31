Украинский защитник Максим Шульга и клуб НБА Бостон Селтикс подписали двусторонний контракт. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в стане "кельтов".

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Двусторонний контракт даст Шульге возможность играть как за основную команду Бостона в НБА, так и за фарм-клуб в G-League.

Как известно, 23-летний Шульга был на драфте-2025 выбран клубом Орландо Мэджик под 57-м пиком. Однако за дело взялся Бостон и в итоге Максим отправился в Селтикс в обмен на французского форварда Ноа Пенду, которого выбрали под 32-м пиком. "Кельты" изначально подписали с украинцем контракт, который позволял ему играть лишь за первую команду клуба.

Шульга в Летней лиге НБА 2025 года провел пять матчей, в среднем набирал 5 очков и делал 3,8 ассиста.

NEW: The Celtics have officially signed Max Shulga to a two-way contract, per sources.



Shulga was selected with the 57th pick and averaged 5 points and 3.8 assists across five Summer League games.



Story soon ️ pic.twitter.com/MTvh7Q9qCo — Noa Dalzell (@NoaDalzell) July 30, 2025

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