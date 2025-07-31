Шульга доигрался в Бостон Селтикс – клуб пересмотрел контракт с украинцем
Максим Шульга получил новое соглашение.
Украинский защитник Максим Шульга и клуб НБА Бостон Селтикс подписали двусторонний контракт. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на источники в стане "кельтов".
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Двусторонний контракт даст Шульге возможность играть как за основную команду Бостона в НБА, так и за фарм-клуб в G-League.
Как известно, 23-летний Шульга был на драфте-2025 выбран клубом Орландо Мэджик под 57-м пиком. Однако за дело взялся Бостон и в итоге Максим отправился в Селтикс в обмен на французского форварда Ноа Пенду, которого выбрали под 32-м пиком. "Кельты" изначально подписали с украинцем контракт, который позволял ему играть лишь за первую команду клуба.
Шульга в Летней лиге НБА 2025 года провел пять матчей, в среднем набирал 5 очков и делал 3,8 ассиста.
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