Мужская сборная Украины по баскетболу в первой игре отбора встретится 6 августа с командой Швейцарии.

Тренерский штаб мужской национальной баскетбольной команды объявил полный ростер на стартовый матч пре-квалификации чемпионата мира 2027 года против швейцарцев.

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В заявку вошли 12 игроков: Александр Ковляр, Егор Сушкин, Иссуф Санон, Илья Тыртышник, Михаил Бублик, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Артем Ковалев, Александр Липовый, Вячеслав Бобров, Даниил Сипало, Вячеслав Кравцов.

Матч со Швейцарией из-за травмы пропустит разыгрывающий Виталий Зотов. Он травмировался в контрольной игре против Хорватии. Не сыграет и форвард Андрей Войналович – он получил повреждение на тренировке в Швейцарии.

В августовских матчах пре-квалификации к сборной страны не смогут присоединиться Артем Пустовой, которого не будет из-за семейных обстоятельств, а также бигмен Ростислав Новицкий, который из-за проблем с документами пока не может покинуть США, где находится. Также сборной не помогут "американцы" Дмитрий Скапинцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень.

Матч сборной Украины с командой Швейцарии состоится 6 августа в городе Фрибур, начало – в 20:00 по киевскому времени.

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