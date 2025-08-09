Марьяна Шостак показала второй лучший результат в своей карьере во время 400-метровки на чемпионате Украины – 52.05 секунды.

Украинка выиграла первую в истории страны медаль на молодежном чемпионате Европы в беге на 100 метров

Быстрее Шостак бегала только в полуфинале Евро-2024 (51.99 сек).

"Немного шокирована, потому что этот сезон шел не так, как должен был идти из-за травмы на раннем этапе. Но я – боец и старалась все же выйти на этот уровень, хоть и за такое короткое время. И все сложилось.

Попробовала по сезону набирать, немного переживала, потому что шло не так, как надо. Время особое на самом деле. Я шокирована, потому что ожидала на 0.5 секунды хуже", – заявила Шостак в комментарии для Суспільне Спорт.

Добавим, что Марьяна Шостак пропустила последние четыре месяца из-за травмы.

"Я в поисках": Бех-Романчук рассказала, что чувствует, имея отстранение после положительного допинг-теста