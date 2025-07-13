Шираз признался, что сделал вместе с Берлангой ставку на результат их поединка.

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"Я просто сказал ему после боя, что он может оставить себе те 100 тысяч. Моя религия запрещает делать ставки, и в тот момент я пожал ему руку. Меня сильно критиковали за это. Это была ошибка. Мой коллектор долгов здесь – Фрэнк", – приводит слова Шираза Pro Boxing Fans.

Напомним, Хамза Шираз победил Эдгара Берлангу техническим нокаутом в 5-м раунде. Британец стал претендентом на титул чемпиона мира WBC, которым сейчас владеет Сауль Канело Альварес.

К слову, в 2023 году, в андеркарде поединка Усик – Дюбуа Шираз нокаутировал украинского боксера Дмитрия Митрофанова.

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