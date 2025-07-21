Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко в Instagram опубликовал совместное фото с новоиспеченным двукратным абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Александром Усиком.

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"Зашел поздравить хорошего друга. Поздравляю, Чемпион! Слава Украине!", – подписал Шевченко в публикации.

Напомним, что вечером 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Усик выиграл в реванше у британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом хевивейта. Впервые украинец стал абсолютом в супертяжелом дивизионе в мае 2024 года, когда выиграл первый бой у Тайсона Фьюри.

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