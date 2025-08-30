US Open 2025, хард, мужчины, 1/16 финала

Бен Шелтон (США, АТР № 6) – Адриан Маннарино (Франция, АТР № 77) – 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, отказ Шелтона

Шестая ракетка мира Бен Шелтон не смог победить 37-летнего француза Адриана Маннарино в третьем круге US Open. При счете 2:2 по сетам Шелтон отказался от продолжения матча из-за травмы левого плеча. Игра продолжалась 3 часа и 10 минут. После поединка американец не сдержал эмоций и заплакал.

Это была четвертая встреча теннисистов и третья победа Маннарино. В следующем круге турнира француз сыграет против чеха Иржи Легечки (АТР № 21). К слову, Маннарино впервые в карьере вышел в 1/8 финала US Open.

