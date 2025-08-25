Мэдисон Киз и Рената Сарасуа провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Рената Сарасуа (Мексика, WTA № 82) – Мэдисон Киз (США WTA № 6) – 6:7(10), 7:6(3), 7: 6:7(10), 7:6(3), 7:5

Победительница нынешнего Australian Open Мэдисон Киз неожиданно вылетела уже в первом круге US Open. Американка в трех сетах уступила мексиканке Ренате Сарасуа. Киз не смогла показать свою лучшую игру, сделав сразу 89 невынужденных ошибок.

В следующем раунде турнира Сарасуа встретится с француженкой Диан Парри (WTA № 107), которая накануне разгромила Петру Квиткову – 6:0, 6:1. Стоит отметить, что в третьем круге US Open Мэдисон Киз могла сыграть с украинкой Мартой Костюк.

