Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Александр Зверев, Джек Дрейпер и Тейлор Фриц сыграют в Six Kings Slam, который состоится с 15 по 18 октября в Эр-Рияде.

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Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх за два месяца до старта турнира показал его официальный постер.

На сегодня остается загадкой призовой фонд будущего соревнования. В 2024 году организаторы выплатили игрокам в общей сложности 15 миллионов долларов. Синнер, который стал чемпионом, получил чек на 6 миллионов долларов, а остальные участники заработали по 1,5 миллиона долларов.

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