Победитель боя-реванша между Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Александром Усиком (23-0, 14 КО) будет обязан провести бой за пояс WBO, которым владеет Джозеф Паркер (36-3, 24 КО).

“WBO прямо сейчас выставила требование, что победитель боя Усик – Дюбуа должен провести защиту против обязательного претендента, которым является Джо Паркер, и это, кстати, замечательный бой.

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Люди могут сказать: "О, Джо, видимо, разъярен, что не подерется с Даниэлем". Но теперь он будет драться за четыре пояса.

Кто бы ни победил, а я надеюсь, что это будет Дюбуа, появится шанс драться за все четыре пояса, поэтому Паркер в еще более выгодной позиции", – заявил промоутер Фрэнк Уоррен, цитирует Sky Sports.

Добавим, что реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля. В первом бою в августе 2023 года. Тогда Александр одержал победу нокаутом в 9-м раунде. Реванш запланирован на 19 июля.

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