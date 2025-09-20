Сборные Польши и Турции стали первыми победителями стартового этапа плей-офф чемпионата мира 2025 по волейболу среди мужчин.

ЧМ-2025 по волейболу, 1/8 финала

Турция – Нидерланды – 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19)

Польша – Канада – 3:1 (25:18, 23:25, 25:20, 25:14)

Сборная Турции одолела Нидерланды и впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по волейболу

Сборная Польши стала соперником команды Турции по 1/4 финала чемпионата мира 2025. "Лунные звезды", как известно, выйдя в четвертьфинал, добились лучшего результата в своей истории.

Поляки в матче 1/8 финала комфортно и уверенно преодолели сопротивление команды Канады. "Кадра" не была убедительной только во втором сете, который выиграли канадцы. В остальных партиях польские волейболисты значительно превосходили соперников.

Напомним, что мужская сборная Украины на ЧМ-2025 не смогла выйти из группы в плей-офф. В трех встречах она одержала одну победу и потерпела два поражения.

