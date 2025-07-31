Сформирован состав участников Экстра-лиги-2025/26 по футзалу – 11 клубов, 4 потери, 3 новичка
Исполнительный комитет Ассоциации футзала Украины провел организационное заседание.
Повестка дня собрания состояла из двух вопросов – изменение названия клуба Аврора ТИМ и утверждение состава участников Экстра-лиги будущего сезона-2025/26.
Чемпион Украины по футзалу сделал своего легендарного экс-игрока главным тренером команды
Ходатайство об изменении названия клуба-участника нового чемпионата Украины с Аврора ТИМ на Киев Футзал было удовлетворено.
Что до состава будущей Экстра-лиги, то в него вошли 11 клубов. В частности, ХИТ Киев, Киев Футзал, Сокол Хмельницкий, Ураган Ивано-Франковск, Атлетик Футзал Днепр, Сухая Балка Желтые Воды, Кардинал Ровно, Любарт Луцк, Тайр Эксперт Одесса, Фурнитура Коломыя и Авалон Бровары.
Дебютантами элитного дивизиона чемпионата стали чемпион, финалист и бронзовый призер Первой лиги сезона-2024/25 – Тайр Эксперт, Фурнитура и Авалон.
Четыре клуба из числа участников Экстра-лиги 2024/25 по разным причинам не примут участие в следующем розыгрыше. Это действующий бронзовый призер SkyUp Futsal, который отказался от участия, 3-кратный чемпион Украины Энергия из Львова, которая приостановила выступления на профессиональном уровне, а также коллективы in.IT и МСК Харьков.
31 июля на совещании представителей клубов Экстра-лиги и руководства АФУ будет проведена жеребьевка календаря регулярного чемпионата.
Легендарный экс-наставник клуба украинской Экстра-лиги возглавил Барселону