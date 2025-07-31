В Экстра-лиге 2025/26 будет 11 клубов / ФК ХИТ

Повестка дня собрания состояла из двух вопросов – изменение названия клуба Аврора ТИМ и утверждение состава участников Экстра-лиги будущего сезона-2025/26.

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Ходатайство об изменении названия клуба-участника нового чемпионата Украины с Аврора ТИМ на Киев Футзал было удовлетворено.

Что до состава будущей Экстра-лиги, то в него вошли 11 клубов. В частности, ХИТ Киев, Киев Футзал, Сокол Хмельницкий, Ураган Ивано-Франковск, Атлетик Футзал Днепр, Сухая Балка Желтые Воды, Кардинал Ровно, Любарт Луцк, Тайр Эксперт Одесса, Фурнитура Коломыя и Авалон Бровары.

Дебютантами элитного дивизиона чемпионата стали чемпион, финалист и бронзовый призер Первой лиги сезона-2024/25 – Тайр Эксперт, Фурнитура и Авалон.

Четыре клуба из числа участников Экстра-лиги 2024/25 по разным причинам не примут участие в следующем розыгрыше. Это действующий бронзовый призер SkyUp Futsal, который отказался от участия, 3-кратный чемпион Украины Энергия из Львова, которая приостановила выступления на профессиональном уровне, а также коллективы in.IT и МСК Харьков.

31 июля на совещании представителей клубов Экстра-лиги и руководства АФУ будет проведена жеребьевка календаря регулярного чемпионата.

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