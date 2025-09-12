"Кроме победительницы национального отбора Божены Поддубной, Украину будут представлять Юлия Осьмак, Анна Ушенина, Инна Гапоненко, Наталья Жукова. К сожалению, сестры Музычук, которые не выступают за сборную Украины с 2023 года, не будут защищать честь страны и сейчас.

Иванчук расписал ничью с топовым гроссмейстером на шахматном турнире в Швейцарии

Имеем еще одну потерю, правда, временную. Наталья Букса, которая обычно хорошо выступает за сборную и была лучшей в составе нашей команды на прошлогодней шахматной Олимпиаде, в июне родила первенца и пока отлучиться от младенца не может. Впрочем, мы рассчитываем, что уже в ноябре на чемпионате мира Наталья будет в обойме", – рассказал Бродский в интервью e2e4.

Добавим, что командный чемпионат Европы среди женщин состоится 5-14 октября в Батуми (Грузия).

Наши наиболее статусные шахматистки Анна и Мария Музычук не выступают за сборную Украины с 2023 года, когда не смогли договориться с федерацией об условиях. Тогда сестры были исключены из состава, а на следующих турнирах уже они сами отказывались подписывать контракт.