Американская теннисистка Серена Уильямс стала исполнительным продюсером сериала для Netflix, сообщает Deadline.

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Теленовелла будет снята по роману-бестселлеру Тейлор Дженкинс Рейд "Кэрри Сото возвращается". Книга повествует о Кэрри Сото, лучшей теннисистке мира, единственной женщине, которая выиграла 20 турниров Большого шлема. На волне популярности она завершает карьеру.

Но через 6 лет после ее ухода восходящая звезда мирового тенниса Никки Чан может побить рекорд Сото. В возрасте 37 лет Керри принимает волевое решение вернуться в спорт на один сезон, чтобы удержать свое достижение.

Напомним, 43-летняя Серена дебютировала в профессиональном теннисе в возрасте 14 лет на турнире в Канаде в 1995 году. Всего она выиграла 23 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Также Уильямс завоевала 14 титулов Большого шлема в парном разряде вместе с сестрой Винус.

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