Спортсмены из Китая в течение 43 лет подряд в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди мужчин непременно завоевывали медали.

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Однако, в финале ЧМ-2025 23-летний Цзифэн Чжу и 14-летний Ренцзе Чжао, куда они подходили в статусе лидеров, не смогли получить место на пьедестале. На четвертом прыжке Чжу допустил ошибки, показав худший свой результат. Чжао выполнил прыжок сложностью в 3,2 балла, а третья попытка стала для него лучшей – 89,1 балла. Из-за более сложных прыжков соперников в конце и неудачной четвертой попытки, Чжао занял пятое место с результатом 499.95 балла.

Зато украинец Алексей Середа сумел завоевать серебряную награду, которая стала первой и единственной для Украины на ЧМ-2025. Спортсмен забавно объяснил, благодаря чему ему это удалось: "Я не думал, что такое может произойти. Всегда, когда я где-то соревнуюсь, я думаю: "Ладно, я могу быть третьим", потому что китайцы постоянно занимают первое и второе места. Но сегодня другой день, и это было неожиданно", – приводит слова Середы Суспільне.

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