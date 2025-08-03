Алексей Середа спас в целом неудачный для Украины ЧМ-2025 по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки был последней надеждой нашей страны добыть хотя бы одну медаль. Середа не подвел.

Середа и Гриценко финишировали в топ-5 на чемпионате мира по прыжкам в воду – медаль была близко

19-летний украинец завоевал серебро, набрав 515,2 балла за шесть своих прыжков. Безапелляционная победа у австралийца Касселя Руссо (534,80 баллов), дополнил подиум мексиканец Рандал Вальдез (511.95). В финале этой дисциплины выступили двое россиян без флага, но, к счастью, не пробились даже в топ-5. Руслан Тереновой занял седьмое место, а Никита Шлейхер финишировал 11-м.

Для Алексея Середы это пятая медаль на уровне чемпионатов мира – три серебра и две бронзы.