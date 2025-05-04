Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Марк Гриценко завершили выступления в Суперфинале Кубка мира, который принимал Шанхай.

В этом году формат соревнований несколько изменили. Спортсмены боролись не в общей группе, а были разделены на специфическую сетку плей-офф. 12 участников разбили на пары, победители выходили в полуфинал, который состоял из двух подгрупп по три прыгуна. Двое лучших из каждой подгруппы выходили в финал.

Украина завоевала серебро в Суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду – ранее "сине-желтые" завоевали бронзу

Посев уже в первом раунде устроил украинское дерби на 10-метровой платформе. 15-летний Гриценко проиграл более опытному Середе. В полуфинале Алексей выиграл свою подгруппу, а вот в финале показал самый низкий результат – 484.05 баллов за шесть прыжков.

Подиум сформировали китайцы Зифенг Зу (571.90 балла), Зилонг Чен (542.30) и австралиец Касьель Руссо (499.65).