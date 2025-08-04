"Я не следил, не смотрел на табло. Я не знал, что иду вторым перед пятым и шестым прыжками. Честно, думал, иду где-то шестым. Даже не нервничал сильно, потому что думал, снова буду в топ-5 или топ-6. Потом был для меня сюрприз, что я совсем не пятый. Я удивился тому, что китайцев не было на подиуме – это всех удивило.

Середа принес Украине единственную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта – россияне не попали даже в топ-5

Я прыгнул, увидел, что первый сейчас. Подумал, что Рикуто меня обходит, австралиец тоже. Я себе так считал, что максимум буду где-то четвертым. Видел, что два китайца заходят, Кассиель и Рикуто тоже. А тут бам – и серебро. Так бывает, китайцы тоже ошибаются, они не роботы, тем более это два новых китайца. Когда смотришь на табло и следишь за ним, это создает дополнительное напряжение. Думаешь: а вдруг я сейчас прыгну и побежу. Конечно, это нервы и стресс. Когда не знаешь, на каком ты месте – мне так спокойнее", – сказал Середа для Суспільне Спорт.

Добавим, что Алексей Середа получил единственную медаль для Украины на ЧМ-2025. Наша сборная завершила соревнования на 25-м месте в медальном зачете.

Середа завоевал медаль на чемпионате мира по прыжкам в воду, который завершился историческим провалом для Китая