Алексей Середа и Марк Гриценко выступили в финале чемпионата мира 2025 года в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Украинцы не смогли получить медали и заняли пятое место. Всего Середа и Гриценко получили за свои попытки 391.23 балла.

Украинцам не хватило одного шага до медали ЧМ-2025 в прыжках с 3-метрового трамплина

Чемпионом соревнований стал Китай с результатом 429.63 балла. Наши спортсмены отстали от третьего места, которое заняли представители США, на 19.47 балла. Украина выигрывала медали по прыжкам в воду на двух предыдущих чемпионатах мира, в 2023 году Алексей Середа и Кирилл Болюх получили серебро, а в 2024 – бронзу.

Также в финале прыжков в воду с трамплина участвовали Ксения Бочек и Диана Карнафель, для которых нынешний ЧМ стал первым в карьере. Украинские спортсменки заняли восьмое место. Чемпионат мира по плаванию продлится до 3 августа.

Украина показала лучший результат за 6 лет в финале технической программы команд на ЧМ-2025 по артистическому плаванию