Призер ЧМ-2023 в беге на 1500 м Дирибе Велтеджи может пропустить мировое первенство из-за апелляции Всемирного антидопингового агентства (AIU).

Антидопинговый комитет Эфиопии оправдал Велтеджи 27 августа в нарушение пункта 2.3 правил организации – не сдача или отказ от сдачи пробы на допинг.

Всемирное антидопинговое агентство 8 сентября решило обжаловать решение Антидопингового комитета Эфиопии в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщается в пресс-релизе организации.

Стоит добавить, что всемирное антидопинговое агентство попросило временно отстранить действующую серебряную призерку ЧМ в беге на время вынесения решения по апелляции. Решение CAS по делу Велтеджи ожидается до субботы, 13 сентября, когда она должна стартовать в квалификации бега на 1500 м среди женщин.

На мировом первенстве в 2023 году эфиопка получила дебютную для себя серебряную медаль соревнований, уступив лишь трехкратной олимпийской чемпионке Фейт Кипьегон. Чемпионат мира по легкой атлетике в 2025 году будет принимать японский Токио. Соревнования пройдут с 13 по 21 сентября.

