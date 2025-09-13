Светислав Пешич решил взять всю ответственность за провал национальной команды на себя.

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Светислав Пешич объявил о своем уходе с поста наставника национальной команды, сообщает Basketball Sphere.

Тренер сборной Сербии объяснил сенсационный вылет с Евробаскета на стадии 1/8 финала

Напомним, Сербия сенсационно вылетела с чемпионата Европы 2025 года на стадии 1/8 финала, уступив Финляндии (86:92). Ранее местная Федерация заявила, что никто не будет увольнять тренера, чей контракт рассчитан до конца сентября. Однако 76-летний специалист решил не ждать завершения срока действия соглашения и досрочно ушел из сборной.

Пешич возглавлял сборную Сербии с 2021 года. Под его руководством команда стала девятой на Евробаскете-2022, получила серебро чемпионата мира 2023 года и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024 года. В его активе также золото чемпионатов Европы и мира (2001, 2002) во главе сборной Югославии и титул чемпиона Европы (1993) со сборной Германии.

