Сборные Сербии и Ирана провели поединок 1/8 финала мужского чемпионата мира. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 1/8 финала

Сербия – Иран – 2:3 (25:23, 19:25, 26:24, 22:25, 9:15)

Шансы сербов на победу в матче считались выше, чем у иранцев. Согласно раскладу, балканцы победили в первом сете, но получили достойный ответ – волейболисты сборной Ирана выиграли вторую партию и были очень близки к тому, чтобы забрать и третий сет. Впрочем, в четвертой партии иранцы еще раз добились успеха – игра перешла в тай-брейк.

На доигровке сербы полностью рассыпались. Причиной тому стала очень уверенная атакующая игра иранцев. Под сильным давлением сборная Сербии проиграла решающий сет со счетом 9:15 и покидает мировое первенство.

Команда Ирана в четвертьфинале сыграет со сборной Чехии. В других парах встретятся США и Болгария, Польша и Турция, а также Италия и Бельгия.

