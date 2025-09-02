Состоялись заключительные матчи очередного игрового дня чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин. Результаты и отчеты – в этой новости "Футбол 24+".

Евробаскет-2025, мужчины

Группа A

Португалия – Латвия – 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)

Сербия – Чехия – 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)

Группа B

Финляндия – Литва – 78:81 (21:20, 15:25, 12:12, 30:24)

Сборная Латвии во главе с Кристапсом Порзингисом, который набрал 21 очко и стал самым результативным игроком матча, переиграла команду Португалии – 78:62. Этот выигрыш позволил латвийцам повысить свои шансы на выход в плей-офф.

В той же группе сборная Сербии спокойно и уверенно переиграла команду Чехии – 82:60. Победу балканцы одержали без своего лидера Николы Йокича – он появлялся на площадке только в первой половине встречи, набрал 6 очков, а дальше отдыхал.

В группе В сборная Литвы одержала важную победу над Финляндией – 81:78. Выигрыш принес литовцам досрочную путевку в плей-офф. Финская команда еще до игры гарантировала себе выход из группы.

