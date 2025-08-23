Женская сборная Украины начнет выступления на чемпионате мира по волейболу игрой против Сербии. Где смотреть бесплатную трансляция игры расскажет "Футбол 24+".

Сегодня, 23 августа, Украина стартует на женском чемпионате мира. Игра наших девушек против Сербии начнется в 16:30 по киевскому времени.

Где смотреть матч Сербия – Украина? Прямую трансляцию стартовой игры нашей женской сборной покажет Общественное Спорт. Матч также можно будет посмотреть на Youtube-канале.

Напомним, что на групповом этапе сборная Украины встретится также с Японией 25 августа и Камеруном 27 августа. Лучшие две команды квартета про'бьются в 1/8 финала чемпионата мира.

